Que horas começa o Festival de Parintins? Veja a programação completa do evento

O Festival de Parintins 2022 começa nesta sexta-feira (24/6) e segue com apresentações até domingo (26/6). Para quem deseja acompanhar a festividade, mas não pode curtir a festa presencialmente, pode assistir a transmissão ao vivo pela TV e internet. Saiba como assistir.

Neste ano, o Boi Caprichoso tem como tema "Amazônia, nossa luta em poesia". Já o Boi Garantido tenta o bicampeonato na arena com o tema "Amazônia do Povo Vermelho".

Como assistir o Festival de Parintins

A transmissão será feita pela TV A Crítica, emissora oficial do Festival de Parintins, que exibirá a programação às 20h na sexta-feira (24/6), às 19h30 no sábado (25/6) e domingo (26/6). Em Manaus, o sinal da emissora na TV aberta é transmitido em Canal 4.1.

Além do Amazonas, a TV também transmite nos estados do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Minas Gerais.

O evento também será exibido na TV por assinatura pelo Canal 514 da Claro/NET.

Transmissão online

Também é possível acompanhar o festival por meio do canal oficial da emissora no YouTube e aplicativo Parintins Play. A transmissão por meio da internet ocorre no canal da TV A Crítica (@TVACrítica) no YouTube.

A emissora também disponibilizou o aplicativo "Parintins Play", uma opção a mais para quem quiser ter acesso a cenas exclusivas da festa. A plataforma oferece ao assinante um mosaico de imagens inédito no Festival de Parintins.

Confira a ordem das apresentações:

24 de junho (sexta-feira)

20h30 – 23h – Garantido

23h – 23h30 – intervalo

23h30 – 2h – Caprichoso

25 de junho (sábado)

20h – 22h30 – Caprichoso

22h30 – 23h – intervalo

23h – 1h30 – Garantido

26 de junho (domingo)

20h – 22h30 – Garantido

22h30 – 23h – intervalo

23h – 1h30 – Caprichoso