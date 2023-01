Enem 2022: Veja que dia sai o resultado, onde e como consultar as notas

De acordo com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados do Enem estão previstos para serem divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023. As notas serão publicadas na Página do Participante.

O espelho da redação, com os detalhes das correções dessas provas serão divulgados apenas em abril, junto com as notas dos participantes treineiros, ou seja, daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos.

Após a divulgação dos resultados do Enem, serão abertas as inscrições para os processos seletivos que utilizam a avaliação como forma de ingresso no ensino superior, em data ainda a ser divulgada.

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

Como acessar a Página do Participante do Enem 2022?

Confira o passo a passo de como acessar a página do participante:

Acesse o link https://enem.inep.gov.br/participante/ ;

; Depois de abrir a página, clique no botão azul "Página do Participante" ;

; Faça login com seus dados do gov.br ;

; Após o login, você estará na página do participante, onde as restantes informações estarão disponíveis.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).