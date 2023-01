Mais de 180 candidatos do Norte participarão da reaplicação do Enem 2022; 73 candidatos são do Pará

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 serão reaplicadas, na próxima terça-feira (10) e quarta-feira (11), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A região Norte soma 188 candidatos, sendo que 73 estudantes são do estado do Pará, 23 do Acre, 27 do Amazonas, 25 do Amapá, 19 de Rondônia, 9 de Roraima e 12 do Tocantins. Os dados foram divulgados na última quarta-feira (4) à Redação Integrada de O Liberal.

O Cartão de Confirmação de Inscrição da reaplicação do exame foi divulgado na última segunda-feira (2). As informações podem ser visualizadas pelos candidatos na Página do Participante. O documento apresenta, entre outras informações, a data, o horário e o local de prova.

Quem fará a reaplicação?

As provas são voltadas para o participante do Enem 2022 que teve algum problema logístico no dia da aplicação regular ou que estava acometido por doenças infectocontagiosas, desde que os pedidos de reaplicação tenham sido aprovados pelo Inep.

Candidatos afetados por desastres naturais, por comprometimento da infraestrutura do local ou falta de energia elétrica, se enquadram nas condições de reaplicação. No rol de questões logísticas, se enquadram, ainda, erros de execução em procedimento de aplicação.

No caso das doenças infectocontagiosas que respaldam a reaplicação estão: covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Enem PPL

O Inep também aplicará, nos dias 10 e 11 de janeiro, o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2022. As provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação.