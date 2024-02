Quatro mulheres são encontradas mortas na mesma casa na Grande Fortaleza

De acordo com a polícia, quatro mulheres foram mortas a tiros. O crime aconteceu, na noite de sábado (17), no bairro Urucutuba, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Elas estavam na mesma casa. Duas das vítimas, uma de 44 anos e outra de 39 anos, já foram identificadas. No entanto, não há informações sobre as outras duas mulheres mortas.

VEJA MAIS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou, em nota, que um suspeito foi preso e ele está sendo ouvido pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

A secretaria pede a contribuição da população com as investigações através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou pelo (85) 3101-0181 - número de WhatsApp -, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Outras quatro mortes

Outro crime no estado do Ceará. Quatro homens foram achados mortos em um estabelecimento comercial. As vítimas tinham 24, 25, 36 e 48 anos, e foram atingidas por disparos de armas de fogo, também na noite de sábado.

Os assassinatos foram registrados na zona rural da cidade de Aracoiaba. O município fica a cerca de 90 quilômetros de Fortaleza.

Nenhum suspeito do crime foi identificado ou preso até o início da tarde deste domingo (18). A Delegacia Municipal de Aracoiaba investiga o caso.

Governador pede providências

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que são "graves e inaceitáveis" os episódios de violência registrados. "Determinei ao nosso secretário da Segurança Pública rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis pelos crimes", anunciou em publicação nas redes sociais.

"Equipes especializadas da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estão nas regiões desde o ocorrido. Minha solidariedade às famílias das vítimas destes lamentáveis episódios", completou o governador.