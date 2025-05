Qual o santo de hoje, 29 de maio? Veja a oração de Santa Úrsula Ledóchowska

No dia 29 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Úrsula Ledóchowska, protetora da educação. Religiosa austríaca de origem polonesa, ela dedicou a vida à formação de jovens, à fundação de escolas e ao apoio às missões católicas, deixando um legado de amor, fé e serviço à Igreja.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 29 de maio?

O santo celebrado neste 29 de maio é Santa Úrsula Ledóchowska, reconhecida como padroeira da educação católica, especialmente da formação de jovens e mulheres. A religiosa austríaca de origem polonesa foi fundadora da Congregação das Religiosas Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus Agonizante e deixou um legado de evangelização e compromisso social, principalmente voltado à instrução e dignidade dos mais pobres.

Qual é a oração de Santa Úrsula Ledóchowska?

"Ó Santa Úrsula Ledóchowska,

que em tua vida te dedicastes com amor à educação cristã,

à formação da juventude e ao cuidado dos mais pobres,

intercede por nós junto a Deus para que também saibamos viver com fé,

esperança e caridade.

Ajuda-nos a seguir o exemplo do teu serviço generoso,

sendo sinais do amor de Cristo no mundo.

Que, com teu auxílio, sejamos fortalecidos no compromisso com o Evangelho

e iluminados na missão de construir uma sociedade mais justa e fraterna.

Amém."

Quem foi Santa Úrsula Ledóchowska?

Santa Úrsula Ledóchowska nasceu em 17 de abril de 1865, na Áustria, em uma família nobre de origem polonesa e profundamente religiosa. Desde cedo demonstrou vocação para a vida consagrada, entrando no convento das ursulinas em Cracóvia, na Polônia, onde adotou o nome de Maria Úrsula de Jesus. Com o apoio do Papa Pio X, iniciou missões na Rússia em 1907, enfrentando perseguições religiosas e realizando um intenso trabalho de educação católica. Durante a Primeira Guerra Mundial, teve que transferir sua comunidade para a Escandinávia, continuando sua missão evangelizadora e fundando centros de ensino.

Fundadora da Congregação das Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus Agonizante, Santa Úrsula liderou a expansão da ordem por diversos países da Europa, com destaque para o trabalho com os pobres e jovens. Em 1928, estabeleceu a sede da congregação em Roma, onde também criou uma pensão para moças carentes. Faleceu em 29 de maio de 1939, e foi canonizada por São João Paulo II em 2003. Seu legado permanece vivo por meio da atuação das irmãs em 12 países, com foco na educação, solidariedade e serviço fraterno.