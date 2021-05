'Punheta de bacalhau' e 'batata ao murro': Restaurantes têm pratos bloqueados em app de delivery

Um restaurante de gastronomia lusitana de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, se deparou com pratos bloqueados em um aplicativo de delivery. O acompanhamento da cozinha portuguesa “batata ao murro” não poderia constar no cardápio.

O chef Alexandre Henriques, do Gruta de Santo Antônio, explicou que “murro” é uma palavra de agressão, considerada um item que vai contra os termos de uso do iFood. Pelas novas regras, o app estava bloqueado o nome, relatou o chef.

Alexandre afirmou, ainda, que o aplicativo não avisou sobre a mudança, apenas bloqueou. E ele já ouviu colegas de outros restaurantes com queixas semelhantes.

“Não avisaram, disseram que tinham mudado a política de uso, e não teve conversa. Eu tive prejuízo porque os clientes acharam que o prato tinha saído. Mais do que isso, é um prato que está há mais de 100 anos no Brasil, desde a época do Império. Se eu colocar batatas amassadas descaracteriza o prato, fica feio. Imagina se tivesse puttanesca no prato?”, questiona o chef. Ele se referiu ao tradicional molho italiano “ala puttanesca”, feito à base de tomates, alcaparras e azeitonas, e que para uma pessoa desatenta pode parecer um xingamento.

Após expor o caso nas redes sociais, o chef recebeu mensagens de outros donos de restaurante de tiveram o mesmo problema. “Teve um que disse que pediram para mudar ‘punheta de bacalhau’. É também um prato típico português. Como vai definir? Dizer que um bacalhau cru desfiado à mão com temperos não é punheta?”, disse.

Por outro lado, o iFood explicou que está apurando o caso internamente. Nesta segunda-feira (17), a plataforma afirmou que não se trata de uma nova política e pediu desculpas pela falha. A análise e monitoramento das palavras utilizadas dentro da plataforma é feita por um sistema tecnológico, para evitar qualquer tipo de comunicação ofensiva, preconceituosa, de cunho racista ou que viole os termos e condições ou código de conduta e ética.

"Esse sistema é treinado continuamente para entender o contexto em que as palavras são utilizadas a fim de aumentar a assertividade e o nível de segurança. No o caso em questão, houve a interpretação equivocada da expressão 'batata ao murro'. O erro foi identificado e o item do cardápio foi liberado imediatamente", disse a plataforma em nota.