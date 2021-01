PSL abandona candidatura de Baleia Rossi e embarca em bloco de Bolsonaro

Trinta e dois deputados do ex partido do presidente da república, o PSL, abandonaram o apoio à candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara dos Deputados na quinta-feira (7). A maioria dos parlamentares da legenda optou por apoiar o candidato de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL).

Esses os deputados federais do PSL q se insurgiram contra a tirania da cúpula partidária q queria nos levar para a esfera de influência do @RodrigoMaia e de toda a ESQUERDA. Parabéns a todos os parlamentares q assinaram o ofício q honra a confiança dos nossos eleitores em nós!!!! pic.twitter.com/2eRf67bFcl — Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) January 7, 2021

O acordo com a bancada foi costurado pelo Major Vitor Hugo (GO), ex-líder do governo, que comemorou pelas redes sociais. “Esses são os deputados federais do PSL que se insurgiram contra a tirania da cúpula partidária que queria nos levar para a esfera de influência do Rodrigo Maia e de toda a esquerda”, escreveu.



Nomes como o de Joice Hasselmann não constam na lista divulgada pelos membros do PSL. À CNN, o deputado Luciano Bivar, presidente do partido, disse que o PSL "segue como antes, com Maia. Não tem caminho de volta".

Na quarta, Baleia Rossi (MDB-SP) disse que não se preocupa com as possíveis traições de deputados que compõem seu bloco. Parte das siglas que apoiam Baleia, como PSDB, DEM, PSB e o próprio PSL, tem deputados que apoiam Arthur Lira (PP-AL).

"Confio na palavra dos deputados, sempre fui uma pessoa que tive palavra, honrei meus compromissos. Vou com humildade com cada um dos parlamentares para falar das nossas propostas, nossa visão de Câmara Federal independente. Tenho certeza que os parlamentares saberão fazer a melhor escolha", disse após lançar sua candidatura.