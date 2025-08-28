Capa Jornal Amazônia
Projeto 'A União Faz a Vida' completa 30 anos com impacto em mais de 5 milhões de estudantes

Criado pela Fundação Sicredi, programa educacional é referência nacional em cooperação, cidadania e protagonismo estudantil

O Liberal

Em 2025, o programa “A União Faz a Vida”, da Fundação Sicredi, celebra 30 anos de atuação como uma das maiores iniciativas de educação cooperativa do país. Com presença consolidada em 15 estados brasileiros, o projeto já impactou mais de 5,3 milhões de estudantes, envolveu 250 mil educadores e está presente em cerca de 5 mil escolas, distribuídas em 780 municípios.

Desde sua criação, em Santo Cristo (RS), o programa se baseia em uma metodologia própria, voltada para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares que estimulam a curiosidade, o pensamento crítico e o protagonismo dos alunos. A abordagem incentiva a exploração de espaços físicos e virtuais — como praças, lojas, filmes e livros — a partir de perguntas norteadoras que despertam o interesse investigativo dos estudantes.

Educação com base na cooperação

A proposta se ancora em uma ampla rede colaborativa que reúne professores, gestores escolares, cooperativas, assessores pedagógicos, secretarias de educação e organizações da sociedade civil. Essa articulação fortalece o vínculo entre escola, comunidade e família, promovendo uma formação cidadã e consciente.

Inspirado por modelos internacionais e adaptado à realidade brasileira, “A União Faz a Vida” tornou-se um exemplo de educação transformadora com base em valores como solidariedade, diversidade, justiça e diálogo.

Transformações nas comunidades

A educadora Maíla Aguiar, gestora do Centro Municipal de Educação Infantil Rutilene Melo, em Santarém (PA), relata os efeitos do programa no cotidiano escolar e na vida das famílias. “O programa faz diferença não só na vida das crianças, mas em toda a comunidade. Durante a pandemia, o suporte pedagógico foi essencial. Hoje, nossas práticas influenciam positivamente o comportamento das crianças e refletem na sociedade”, afirma.

Celebração de três décadas

Com o lema “30 anos de descobertas, 30 anos de história pra contar”, a Fundação Sicredi promove diversas ações comemorativas ao longo de 2025. Um dos destaques é o concurso “Qual nome é a minha cara?”, que convida estudantes e escolas a escolherem um nome para a mascote do programa — a Abelha, símbolo da cooperação e transformação coletiva. As inscrições vão até 10 de setembro, e o nome vencedor será revelado em novembro, durante o Summit de Cooperativismo da Fundação.

Entre os dias 19 e 21 de agosto, Cuiabá (MT) sediou um encontro formativo com professores e assessores pedagógicos da Região Norte e de Mato Grosso. O evento teve como foco as atualizações metodológicas e o intercâmbio de boas práticas entre educadores.

Novos materiais e valores atualizados

Durante o encontro, a Fundação Sicredi apresentou uma nova coleção de materiais pedagógicos, com distribuição prevista para 2026. Desenvolvidos com a participação de educadores, os cadernos incorporam os novos valores do programa, que incluem cultura científica, integralidade e mobilização social.

“A nova coleção foi pensada para aproximar ainda mais a metodologia do dia a dia das escolas, com ferramentas práticas que fortalecem o trabalho do educador”, explica Suellen Lins, analista de Responsabilidade Social da Fundação Sicredi.

Histórias que marcam gerações

Para muitos participantes, o programa representa uma mudança profunda na relação com a educação. O consultor Eber Ostemberg, por exemplo, eternizou o impacto do projeto com uma tatuagem da abelha. “A União Faz a Vida me mostrou que a aprendizagem vai além da sala de aula. Essa vivência mudou minha vida e me fez entender o verdadeiro poder da educação”, relata.

Já Daniela Lepinsk Romio, gerente de Sustentabilidade e Cooperativismo do Sicredi, reforça que o programa reafirma os pilares do cooperativismo, especialmente os princípios de “Interesse pela Comunidade” e “Educação, Formação e Informação”.
Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site oficial: auniaofazavida.com.br.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil, com mais de 2.900 agências e 9 milhões de associados. Seu modelo de atuação valoriza a participação dos cooperados e o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua, oferecendo soluções financeiras e sociais alinhadas aos princípios do cooperativismo.

