Programa Pé-de-Meia: Caixa inicia pagamento nesta sexta-feira (20); confira cronograma

A Caixa iniciou o pagamento do programa Pé-de-Meia, do Governo Federal, iniciou nesta sexta-feira (20). Focada no incentivo financeiro-educacional, a ação é voltada para alunos matriculados no ensino médio público. Os estudantes, por meio de comprovação de matrícula e frequência, podem receber até R$ 9.200 no total.

Cronograma de pagamento do programa Pé-de-Meia

Alunos nascidos em janeiro e fevereiro: 20 de dezembro (sexta-feira)

Alunos nascidos em março e abril: 23 de dezembro (segunda-feira)

Alunos nascidos em maio e junho: 24 de dezembro (terça-feira)

Alunos nascidos em julho e agosto: 26 de dezembro (quinta-feira)

Alunos nascidos em setembro e outubro: 27 de dezembro (sexta-feira)

Alunos nascidos em novembro e dezembro: 30 de dezembro (segunda-feira)