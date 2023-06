Programa Mais Médicos: Ministério da Saúde divulga resultado preliminar da escolha de vagas

O Ministério da Saúde publicou o resultado preliminar da seleção de vagas para profissionais com inscrições validadas no Programa Mais Médicos. O edital oferece um total de 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios, sendo que mil delas são destinadas à Amazônia Legal, representando uma novidade. O objetivo é preencher vagas ociosas dos últimos quatro anos. Aproximadamente 45% dessas vagas estão localizadas em regiões de vulnerabilidade social, difícil acesso e historicamente carentes de médicos.

De acordo com o resultado preliminar divulgado nesta sexta-feira (9), 84,7% dos médicos alocados são brasileiros formados no país, enquanto 15,3% possuem diploma de medicina obtido no exterior.

Os candidatos poderão verificar se foram selecionados para o 28º ciclo do programa acessando este link.

A classificação dos médicos leva em consideração critérios como formação acadêmica, titulação e experiência profissional. Serão pontuados fatores como conclusão e reconhecimento de residência médica em medicina da família e comunidade, título de especialista em medicina de família e comunidade concedido pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC), especialização em saúde da família oferecida pelo Sistema de Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), entre outros.

Desde o lançamento do edital, o Ministério da Saúde enfatizou que os médicos brasileiros registrados no Brasil têm prioridade na seleção.

Próximas etapas

Seguindo o cronograma estabelecido no edital, a próxima fase consiste na apresentação de recursos pelos candidatos que discordarem do resultado preliminar, o que poderá ser feito até segunda-feira (12). Os recursos devem ser enviados por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), a plataforma utilizada pelo Ministério da Saúde para as adesões e inscrições no programa, tanto pelos gestores municipais de saúde quanto pelos médicos.

Cada candidato pode interpor um único recurso, de forma individual.

Na quinta-feira seguinte (15), após a avaliação de cada um dos recursos, o Ministério da Saúde divulgará o resultado final dos selecionados, juntamente com os locais onde atuarão.

No período de 16 a 22 de junho, os candidatos contemplados devem confirmar seu interesse pela vaga no mesmo site de inscrição do Programa Mais Médicos. Excepcionalmente, os médicos que ainda estão em processo de obtenção do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) terão até 30 de junho para confirmar sua participação no programa.

Os candidatos que não confirmarem seu interesse na vaga e no local designado serão excluídos do chamamento.

Mais Médicos 2023

O 28º ciclo do Programa Mais Médicos, que ocorrerá em 2023, registrou um número recorde de inscrições, com mais de 34 mil profissionais cadastrados. Dentre esses, 27,4 mil indicaram um local para atuação profissional, conforme informações do Ministério da Saúde.

A expectativa do Ministério da Saúde é que, até o final deste mês, os médicos selecionados no 28º ciclo comecem a atuar no programa, fortalecendo o atendimento na atenção primária à saúde em áreas mais necessitadas, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza.

O governo federal planeja ter 28 mil profissionais no Programa Mais Médicos atendendo em todo o país até o final de 2023. A previsão é que mais de 96 milhões de brasileiros recebam atendimento médico inicial por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).