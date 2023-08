Professora grita com aluna de 13 anos com deficiência intelectual em escola estadual de SP; vídeo

Uma professora foi filmada gritando com uma aluna com deficiência intelectual na escola estadual de Sales Oliveira, no interior de São Paulo, na última quinta-feira (24). O momento da confusão foi registrado por um aluno da turma e viralizou pelas redes sociais. Veja o vídeo:

Nas imagens, é possível ver que a aluna, de 13 anos, está debruçada sobre sua carteira enquanto a professora, de pé, parece tentar chamá-la, mas a estudante não percebe. Em seguida, ela se assusta com a proximidade física da professora, que entende a reação da aluna como uma agressão física.

Nesse momento, a docente se irrita e arrasta com força a mesa da adolescente, deixando o seu caderno cair. Em seguida, ela começa a gritar com a menina, abre a porta da sala e profere palavras de ordem, mandando-a para a direção da escola.

Por meio de nota, a prefeitura de Sales Oliveira informou que a Secretaria de Assistência Social faz acompanhamento e já presta assistência para família da aluna, que têm deficiência intelectual. Os familiares da estudante registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil na tarde de segunda-feira (28) para apuração dos fatos.

Situação da professora

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado disse que repudia qualquer forma de agressão e informou o afastamento da professora para apuração dos fatos. O órgão informou ainda que, ao final do processo, a educadora pode ter o contrato cancelado.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLIberal.com, Felipe Saraiva)