Criança autista de 3 anos é amarrada a cadeira dentro de sala de aula; veja o vídeo

Uma criança autista foi amarrada a uma cadeira, em uma escola no município de Posse, no nordeste de Goiás. Imagens obtidas pelos pais do menino, que tem apenas 3 anos, mostram ele se arrastando no chão, preso na cadeira. O caso foi registrado na polícia na última segunda-feira (21) e está sendo investigado, inicialmente, como maus tratos, mas a polícia deve apurar se existem outras infrações penais.

Questionada pela mãe do aluno, a diretora da unidade de ensino admitiu que a criança foi amarrada. Segundo ela, a medida foi uma tentativa de acalmar o menino, que estaria se comportando mal. “A diretora disse para a mãe que efetivamente amarrou a criança porque ela não estava se comportando bem e estava dando problema pra controlar na sala de aula”, informou ao G1 o delegado responsável pelo caso, Humberto Soares.

A família do menino começou a desconfiar que algo tinha acontecido depois que a criança apresentou mudança de comportamento. De acordo com os familiares, ele não queria ir à escola. Eles, então, solicitaram as imagens de segurança e descobriram o que tinha acontecido.

Ainda de acordo com a família, o menino foi amarrado mais de uma vez.