Professora faz conteúdo adulto na internet e marido diz não sentir ciúmes: 'sortudo'

Rosana Reis Abrantes, 43 anos, é concursada do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) desde 2015, onde dá aulas para alunos do 3º ano do ensino médio e em turmas do ensino superior. Desde o ano passado, a professora decidiu apostar em outro filão de mercado e entrou para uma plataforma de conteúdo adulto.

Ao contrário do que se poderia supor, o marido de Rosana, Marlem Silvestre da Cunha, não só aprovou a ideia como ainda se tornou um grande incentivador da esposa, e até já a ajudou em algumas produções. E diz que não sente ciúmes.

“Confesso que, inicialmente, não foi fácil lidar com a situação, mas com tempo vi o quanto eu era sortudo em ter um mulherão assim, desejada por milhares de pessoas. Hoje, eu apoio ela 100%”, disse. O casal, que mora no Espírito Santos e tem duas filhas, sempre teve uma relação saudável, o que contribuiu para que ele driblasse o ciúmes dos comentários que a esposa recebe na internet.

Em entrevista ao portal G1, Rosana revelou que o ganho mensal com a produção de fotos e vídeos para plataformas adultas, como OnlyFans e Privacy, é quase o dobro do que recebe por dar aulas. Ela chega a faturar R$ 20 mil com o material.

Porém, a decisão de se lançar no universo dos conteúdos para maiores de 18 anos não foi tão fácil. Em junho do ano passado, ela foi denunciada à direção do Instituto Federal do Espírito Santo por pais de alunos indignados com a situação e acabou punida pelo Comitê de Ética por fazer fotos e vídeos sensuais nas redes sociais.

De acordo com a decisão do colegiado, ela deveria retirar o conteúdo das plataformas abertas, como o Instagram e o Twitter (antigo X) e também foi obrigada a não usar o nome “professora” nas páginas.