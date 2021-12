Professora é denunciada por sugerir que aluna alisasse o cabelo para 'agradar meninos'

Uma professora de geografia de uma escola estadual de Jundiaí, em São Paulo, foi denunciada por injúria racial por sugerir que uma aluna negra, de 12 anos, fizesse chapinha e alisasse o cabelo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Secretaria de Educação. As informações são do G1.

Segundo uma apuração da TV Tem, a profissional teria dito que as meninas precisavam se cuidar mais para agradar os meninos e citou que os olhos claros da aluna em questão não combinavam com o seu cabelo crespo, além de sugerir que ela passasse creme pois era muito bagunçado. "Eu fiquei com medo e vergonha. Com medo de a professora e os outros alunos tirarem sarro outra vez. Ela disse que meus olhos verdes não combinavam com o meu cabelo, que era bagunçado", afirmou ela.

A família registrou um boletim de ocorrência e afirmou que a menina se encontra constrangida com o ocorrido e que precisou fazer acompanhamento psicológico. A Secretaria de Educação informou que não compactua com esse tipo de situação e encerrou o contrato com a professora.