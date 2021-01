Professora de 28 anos cai do alto de uma pedra quando fazia fotos em praia

Uma professora de 28 anos morreu depois de despencar do alto de uma pedra, no costão da Ponta do Vigia, em Penha, no Litoral Norte catarinense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no domingo (17), quando Soliane Luiza fazia fotos em uma pedra na Praia Grande.

A vítima, que era moradora de Navegantes, estava fazendo um passeio em um dos pontos turísticos do município. Após despencar da pedra, ela foi arrastada por uma onda.

Por volta das 16h30, pessoas que estavam no local chamaram os guarda-vidas civis, que acionaram o apoio do helicóptero Arcanjo 3, do Corpo de Bombeiros. O trabalho foi dificultado pela proximidade com o costão e as fortes rajadas de vento.

A vítima foi retirada da água com a utilização de um sling, equipamento que é uma espécie de cadeira com um cabo ligado à aeronave. Segundo os bombeiros, a mulher foi retirada do mar ainda com vida. Na areia da praia, foram realizados procedimentos para recuperação.

Após ser constatado a volta dos batimentos cardíacos, a vítima foi conduzida de ambulância até um campo de futebol, onde o helicóptero aguardava para levar a professora até o Hospital Marieta Konder Borhausen, em Itajaí.

No entanto, de acordo com os bombeiros, ao chegar no local da decolagem a vítima piorou e sofreu uma parada cardiorrespiratória, sendo constatado a morte no local às 18h30.