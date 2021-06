Professor se aproveitava de famílias vulneráveis para abusar de crianças

Um professor de 72 anos foi preso na última quarta-feira (9), suspeito de estuprar duas crianças, de 7 e 9 anos, em troca de ajuda financeira à família das vítimas. O caso ocorreu no ano passado, em Itapiranga, localidade distante 227 quilômetros de Manaus (AM), mas só este ano foi expedido o mandado de prisão preventiva contra o acusado. O caso foi notícia no portal Manaus Alerta.

Aldiney Nogueira, delegado titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que a detenção ocorreu na casa do acusado, na zona urbana do município. De acordo com as informações apuradas, o suspeito costumava ter como alvos preferenciais famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ele ganhava a confiança dos familiares ajudando-os financeiramente com cestas básicas e, assim, conseguia chegar nas vítimas, as crianças, às quais atraía com a oferta de brinquedos, bicicletas e até celulares. De acordo com a polícia, o acusado já vinha agindo desta forma há cerca de 30 anos.

Depois que se tornava íntimo da família, o professor levava as crianças para a sua casa e lá praticava os abusos sexuais. Entre fevereiro e novembro de 2020, ele teria abusado reiteradamente de dois irmãos, obrigando-os a consumir conteúdo pornográfico e praticar o que viam com ele.

“O conselho tutelar conseguiu localizar as duas crianças, que à época do crime chegaram a morar com ele, mas agora residem em outro município. Após o exame de corpo de delito e a coleta de depoimentos, os abusos foram constatados”, informou o delegado.

O acusado irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.