Professor é acusado de estuprar crianças em escolinha de futebol

Alunos de uma escolinha de futebol acusam de estupro um professor que dava aulas no local. Os abusos sexuais teriam ocorrido entre 2016 e 2019, quando o homem de 30 anos atuava na escolinha Júnior Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo a polícia, seis menores de idade relataram que foram vítimas do suspeito.

De acordo com a escola, o acusado foi afastado no momento da denúncia. O homem mantinha relações sexuais com os alunos na casa onde morava, no distrito de Trancoso. As vítimas ainda teriam relatado à polícia que os abusos também ocorriam no centro de treinamento da escolinha e nas viagens com o grupo.

A Policia Civil da Bahia revelou que com ele também foram apreendidos computadores, CDs e fotografias dos abusos que praticava, no momento da prisão. O material foi encaminhado para perícia.

O acusado é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento de prostituição a menores, corrupção de menores e divulgação fotográfica envolvendo menores. Ele está preso no município de Porto Seguro. As investigações continuam e o suspeito deverá ser encaminhado ao sistema prisional do município de Eunápolis, também na Bahia.