Professor de música é pego se masturbando em frente a escola

Um homem de 26 anos foi preso, na tarde desta segunda-feira (22/04), após ser flagrado por uma adolescente se masturbando dentro de um veículo em frente à Escola Centro de Ensino Médio 4. Ao ver a garota de 15 anos, o suspeito ainda a chamou para entrar em seu automóvel. A polícia foi acionada e investigadores da 15ª Delegacia de Ceilândia (DF) realizaram a prisão.

Apavorada, a aluna entrou rapidamente na escola e informou os fatos para a coordenadora, que, após ver as câmeras de monitoramento do local, conseguiu identificar o carro do suspeito.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)