Professor de Educação Física aposentado é preso por suspeita de estuprar menina de 10 anos
O caso ocorreu em um condomínio de São José, na Grande Florianópolis
Um professor de Educação Física aposentado foi preso, em flagrante, por suspeita de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos. A detenção ocorreu na quarta-feira (10). Segundo a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami), o caso ocorreu em um condomínio de São José, na Grande Florianópolis.
De acordo com a delegada Flávia Cordeiro, o suspeito foi preso após imagens de câmera de segurança mostrarem o momento do crime. Já a delegada Sandra Mara informou que o suspeito teria beijado a menina na boca e, em seguida, a levado para o banheiro. A investigação é sigilosa e, por esse motivo, a Polícia Civil não forneceu mais detalhes a respeito do caso, por estar em sigilo.
Em nota, a Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação de Judô (ADIEE), onde o suspeito atuou, informou que repudia as atitudes do suspeito e que os atos são "totalmente inaceitáveis, repulsivos e incompatíveis com qualquer valor defendido pela nossa instituição".
