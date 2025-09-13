professor de educação física aposentado é preso por suspeita de estuprar menina de 10 anos

Um professor de Educação Física aposentado foi preso, em flagrante, por suspeita de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos. A detenção ocorreu na quarta-feira (10). Segundo a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami), o caso ocorreu em um condomínio de São José, na Grande Florianópolis.

De acordo com a delegada Flávia Cordeiro, o suspeito foi preso após imagens de câmera de segurança mostrarem o momento do crime. Já a delegada Sandra Mara informou que o suspeito teria beijado a menina na boca e, em seguida, a levado para o banheiro. A investigação é sigilosa e, por esse motivo, a Polícia Civil não forneceu mais detalhes a respeito do caso, por estar em sigilo.

Em nota, a Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação de Judô (ADIEE), onde o suspeito atuou, informou que repudia as atitudes do suspeito e que os atos são "totalmente inaceitáveis, repulsivos e incompatíveis com qualquer valor defendido pela nossa instituição".