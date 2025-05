O que é Nanofat? Técnica une células-tronco e alta tecnologia para rejuvenescimento natural

Um procedimento estético que une alta tecnologia, regeneração celular e resultados naturais tem conquistado cada vez mais espaço entre celebridades e começa a se popularizar no Brasil: o Nanofat. A técnica, que utiliza células-tronco extraídas da própria gordura do paciente para promover o rejuvenescimento da pele, é considerada uma tendência moderna na medicina estética e já pode ser realizada em Belém.

Segundo o médico Thales Mello, pós-graduado em Dermatologia e Cirurgia Dermatológica e especialista em medicina regenerativa da pele, o tratamento é minimamente invasivo e se diferencia por não causar volume ou alteração nos contornos do rosto. “A gente retira uma pequena quantidade de gordura do paciente, trata esse material e faz apenas o transplante das células-tronco, que têm a função de regenerar a pele”, explica o médico, ao acrescentar que o procedimento é reconhecido e utilizado por dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

O procedimento é realizado com anestesia local, sem necessidade de sedação ou internação. “Retiramos, em média, duas seringas de gordura, que são processadas por filtros nano para isolar o tecido rico em células-tronco. O processo completo dura cerca de duas horas”, afirma o especialista, que foi pioneiro na realização da técnica em Belém para fins estéticos. “Ainda, apenas eu faço para estética. Outros médicos fazem para articulações”, destaca.

Além do rosto, explica Thales, o Nanofat também pode ser aplicado para rejuvenescimento de áreas como pescoço, mãos, região ao redor dos olhos e até a região íntima. A recuperação é considerada rápida, pois, em cerca de dois dias, o paciente já pode retomar as atividades físicas e a rotina de trabalho. É comum um leve inchaço ou hematoma discreto nos pontos onde uma pequena cânula é inserida, mas sem maiores complicações.

O que poucos sabem é que o Nanofat já ultrapassou os limites da estética e tem sido utilizado também na medicina regenerativa das articulações. Embora ainda sejam poucos os profissionais que atuam nessa área, os que se dedicam a esse uso fazem isso com maestria, promovendo melhora significativa das articulações do quadril, joelho e tornozelo. O tratamento tem mostrado eficácia no alívio de sintomas de artrite e artrose, contribuindo para a regeneração dessas estruturas.

Entre as celebridades que já recorreram ao procedimento, um nome se destaca: a atriz Deborah Secco, que teve o tratamento divulgado com sua autorização. “Ela é linda, uma mulher de 40 anos que queria tratar o rosto sem recorrer aos exageros dos preenchimentos. O Nanofat atende exatamente a esse objetivo: regenerar a pele, melhorar sua qualidade e suavizar rugas, tudo isso sem a necessidade de preenchimento”, afirma o médico Thales Mello. “Afinal, a tendência atual da beleza é manter a aparência natural, porém com uma pele mais saudável e bonita”, acrescenta ele.

Quanto ao custo, o médico explica que os valores variam de acordo com a extensão da área tratada. “O orçamento é passado em consulta, pois depende da quantidade de gordura retirada e das regiões que o paciente deseja tratar. É possível realizar múltiplas aplicações em uma única sessão, sem problema algum”, completa.