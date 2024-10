Princípio de incêndio no STF assusta servidores e anexo é evacuado em Brasília

Na noite desta segunda-feira (21), um princípio de incêndio no anexo 2A do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e assustou os servidores que estavam no local. O fogo começou em uma das salas do segundo andar do prédio, onde ficam os gabinetes dos ministros, e gerou grande quantidade de fumaça, forçando a evacuação imediata do anexo.

O alarme de incêndio foi acionado após a detecção de fumaça, e a brigada de incêndio do STF conseguiu controlar o foco inicial antes da chegada dos bombeiros. Seis pessoas foram atendidas no local por inalação de fumaça, mas, felizmente, não houve necessidade de hospitalização.

Imagens divulgadas pelo CBMDF mostram o interior da sala atingida pelo incêndio, com materiais de plástico, como teclados e outros itens de escritório, derretidos, além de fuligem cobrindo o chão e paredes e teto escurecidos pela fumaça.

Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas, e uma investigação conjunta entre o STF e o Corpo de Bombeiros será realizada para determinar o motivo do incidente.

Uma vistoria está agendada para esta terça-feira (22), a fim de liberar a sala atingida pelo fogo. Apesar do susto, o restante do prédio não foi afetado, e os servidores já retomaram suas atividades normais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)