Primeiro caso da variante ‘Mu’, proveniente do coronavírus, é identificada em cidade brasileira

Uma nova variante do coronavírus, nomeada como ‘Mu’, foi identificada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17). Até o momento, há somente um caso na cidade carioca. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário municipal Daniel Soranz, não há também a transmissão comunitária do novo vírus, e por isso, a Delta segue sendo a predominante.

"A Mu é uma variante que a gente diagnosticou há um tempo atrás aqui na cidade do Rio. Foi de um paciente que viajou ao México. Não é um caso de transmissão local, mas ela existiu. Foi diagnosticada e não temos característica de transmissão local, mas a gente sabe também que a variante delta domina o mapa das variantes mesmo em relação a essa", explicou.