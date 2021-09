Preso suspeito de estuprar cunhada de 11 anos com a ajuda do padrasto da vítima

Um homem de 36 anos foi preso, nesta quarta-feira (15), suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. A vítima é cunhada do indivíduo. A detenção aconteceu durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro coletivo da vítima, em Bataguassu (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

A Polícia Civil informou que o homem teve ajuda do padrasto da vítima, que também cometia abusos contra a menina. Ela teria contado à mãe sobre os crimes, que teriam começado no estado do Paraná, onde moravam anteriormente.

Ainda de acordo com a polícia, o padrasto da menina, marido da mãe da vítima, teria iniciado os estupros. Mais tarde, ele chamou o cunhado da criança para também abusar sexualmente. A menina seria constantemente era ameaçada caso contasse a alguém sobre o crime.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu solicitou a prisão preventiva dos dois. Uma delas, do cunhado da vítima, foi deferida e cumprida na tarde desta quarta-feira.

O preso possuía uma extensa ficha criminal, com passagens por Tentativa de Homicídio, Violência Doméstica, Lesão Corporal, Perturbação do Sossego e Ameaça.