Presidente Lula vai a Araraquara verificar estragos causados pela chuva

Vítima de excesso de chuvas, a cidade de Araraquara, no Estado de São Paulo, vai receber nesta tarde a visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva, do ministro das Cidades, Jader Filho e do ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Eles vão se encontrar com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva.

A situação de emergência no município foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil na última sexta-feira, 6, o que permitiu à administração municipal ter mais agilidade para a adoção de medidas e ter mais facilidade para a liberação de recursos emergenciais.

De acordo com a Agência Brasil e nota divulgada pela prefeitura, o gerente responsável pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Luiz Dell’Acqua, classificou como "impressionante" a força das águas neste verão. Ele atua há 13 anos no órgão municipal. “É o pior cenário desde minha entrada na Defesa Civil, pelas mortes e também pelos danos que foram ocasionados”, disse.