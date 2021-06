Presidente Jair Bolsonaro comenta a morte de Lázaro Barbosa: 'CPF Cancelado!'

Após saber da morte de Lázaro Barbosa, acusado por diversos crimes, que foi encontrado por policiais e morto nesta segunda-feira (28), o presidente da República publicou em uma rede social: " LÁZARO: CPF CANCELADO", com caixa alta.

LÁZARO: CPF CANCELADO! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

No dia 18 de junho, após 10 dias do início da perseguição, o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu que o serial killer do Distrito Federal, como ficou conhecido, fosse morto. "Se for para deixar vivo e continuar a matar e estuprar eu prefiro que a polícia encontre-o antes que ele encontre as verdadeiras vítimas", afirmou.

CRIMES

Lázaro é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia no último dia 9 de junho. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos.