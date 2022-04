Prefeitura critica chocolate e distribui pão, bolo e banana a alunos na Páscoa

“Nocivos à saúde”, foi como a prefeitura de Pedra Preta, a 243 km de Cuiabá (MT), classificou os ovos de chocolate tradicionais na Páscoa, que é celebrada neste domingo (17). No lugar do doce, a administração municipal entregou frutas, pães e bolos aos alunos da rede pública de ensino. As informações são do G1 Mato Grosso.

A prefeitura explicou que a iniciativa partiu da Secretaria de Educação, atendendo a uma normativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A secretária de Educação, Iranice Santana Cardoso, disse que a ideia foi resgatar os princípios reais da Páscoa.

Ação não agradou

Quando os pais e alunos foram convidados a participar da atividade ao ar livre, eles receberam a lembrancinha com os alimentos como banana e bolo. Mas a ideia não agradou a todos e o tema tomou grandes proporções na cidade.

Há muito tempo a prefeitura já não patrocinava as lembrancinhas de Páscoa, relata a professora Maria Cristina Ferreira. Ela disse que os chocolates distribuídos foram comprados com dinheiro arrecadado por uma vaquinha feita pelos próprios professores.

Mudança em prol da saúde

De acordo com a Secretaria de Educação, a comemoração foi feita com alimentos saudáveis, que fazem bem à saúde. A Pasta afirma que a mudança na alimentação valorizou as famílias que dependem da agricultura familiar e reforçou os laços de união entre as crianças.

Segundo a prefeitura, 2,4 mil pessoas participaram das comemorações de Páscoa.