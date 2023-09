Prefeito se empolga, pula na plateia e acaba caindo no chão; vídeo

O prefeito Antônio Maurício, do município de Senador Pompeu, no Ceará, se jogou do palco para cair nos braços da plateia como um verdadeiro astro do rock. No entanto, o salto não saiu como o esperado. Ao pular na plateia, ninguém conseguiu segurar o político que acabou caindo direto no chão; veja:

A cena aconteceu durante um evento, realizado neste domingo (3), que comemorava o aniversário de 127 anos de emancipação política do município. Um vídeo que se espalhou rapidamente nas redes sociais registrou o momento exato em que o prefeito se jogou no público.

A atitude de Antônio foi inesperada, a plateia não estava preparada para essa ousadia e não conseguiram sustentá-lo. Felizmente, ele logo se recuperou e retornou ao palco da festa, aparentemente bem.

Com bom humor, ele compartilhou o vídeo do "mico" e aproveitou para fazer um agradecimento à população. "Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas", disse o gestor.

