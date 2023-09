'Em breve, denúncia': painel de publicidade que 'expõe caloteiro' viraliza no Pará

Já pensou estar andando pela cidade e se deparar com um painel que supostamente "expõe um caloteiro"? Pois foi exatamente o que aconteceu com moradores de Bragança, cidade à 214 km de Belém, no nordente paraense. Em poucas horas de instalado, o anúncio com os dizeres "Em breve, denúncia" e "um caloteiro será exposto" viralizou nas redes sociais.

No twitter, muitos internautas tentaram descobrir informações sobre a suposto devedor de dinheiro: "Vocês perdendo tempo tretando na internet, já aqui em Bragança a treta sai no outdoor", disse.

Entenda a história do outdoor sobre 'denúncia' de Bragança

Com a repercussão do painel de publicidade que 'expõe caloteiro', o OLiberal.com foi atrás da história e descobriu que a iniciativa nunca passou de marketing. A dona da estratégia é Clarice Moraes, da empresa Gráfica rápida e painel de LED, e do sócio, Jeikson Moraes que também é esposo. Juntos bolaram a ideia em uma roda de conversa dentro de uma barbearia.

"O barbeiro falou que cortava cabelo durante a semana e recebia o pagamento todo sábado. Aí perguntamos se ele não tinha nenhum caloteiro nesse meio e ele disse que sim. Daí veio a idéia de colocar os 'caloteiros no painel'", disse.



Clarice Moraes, da empresa Gráfica rápida e painel de LED, e o sócio, jeikson Moraes, também esposo (Arquivo pessoal) Clarice Moraes, da empresa Gráfica rápida e painel de LED, e o sócio, jeikson Moraes, também esposo (Arquivo pessoal)

No mesmo dia o casal, sem explicar nada, pediu a um colaborador que criasse uma animação e repassou às coordenadas. Sem muito acreditar na situação, o funcionário seguiu as recomendações e no final do dia a campanha estava em operação. Apesar da situação gerar vários memes na cidade, Clarice disse que a intenção era: divulgar a empresa e mostrar como o painel de Led pode ser eficiente na estratégia de comunicação correta.

"Depois que postamos, recebemos muitos relatos de imagens sendo compartilhadas - de pessoas enviando a devedores. Rapidamente virou meme aqui em Bragança. O pessoal falando um para o outro: '-Ah se você não me pagar vou colocar tua foto no painel de led", complementou Clarisse.

Mesmo com a repercussão positiva, a empresária entende que não pode expor, mesmo se surgir propostas. "É marketing, até porque não se pode expor as pessoas assim, dá processo', finaliza.