Prefeito é suspeito de invadir casa e atirar 15 vezes contra ex e o namorado dela

O prefeito Naçoitan Araújo Leite, de Iporá, no oeste de Goiás, é suspeito de invadir a casa da ex-companheira com uma caminhonete e atirar 15 vezes contra o quarto onde a mulher estava com o namorado, na madrugada deste sábado (18). De acordo com a polícia, o gestor fugiu após os disparos e ainda não foi localizado.

Conforme o relato da mulher, os dois tiveram um relacionamento de 15 anos, mas se separaram há dois meses. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Naçoitan já teria ido a casa dela para tentar intimidá-la, antes da invasão desse sábado.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando prefeito invade casa da ex com caminhonete, efetua os disparos contra eles e depois vai embora. Toda a ação durou cerca de três minutos. Após os disparos, uma porta de vidro ficou totalmente destruída e a porta do quarto teve várias marcas de tiros.

A mulher e o atual namorado não se feriram.