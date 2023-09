Morre Josy Brito, mãe do ex-prefeito de Tucuruí, acusada de matar o então prefeito Jones

Nesta quarta-feira (13), correu na cidade de Tucuruí, no Sudeste Paraense, a notícia de que Josenilde Silva Brito, a "Josy Brito", morreu no final da tarde em Belém, no Hospital da Beneficente Portuguesa, onde foi internada no dia anterior após passar mal. Informações colhidas junto a fontes de Tucuruí, dão conta que ela fazia tratamento contra um câncer em na capital paraense. Ela veio a óbito no final da tarde após ser entubada. Josy estaria prestes a completar 60 anos de idade.

VEJA MAIS

No dia 25 de julho de 2017, o então prefeito Jones William da Silva Galvão, de 42 anos, vistoriava uma operação tapa buraco na cidade quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que atiraram cinco vezes contra o peito e a cabeça dele. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. Jones era enfermeiro e deixou esposa e filhos. Ele havia sido eleito no ano anterior pelo MDB.

Com a morte do prefeito, assumiu o vice-prefeito Artur Brito. No entanto, mãe e filho acabaram sendo acusados de mandantes do assassinato ao final da investigação policial. Em 2017, mãe e filho foram presos, assim como o irmão do então prefeito, Lucas Brito; o comandante Wilson e Marlon, amigos de Artur; Birinha e Patrick, acusados da execução do crime, sendo que o segundo era segurança de Josy; Tiago Canaã, que era motorista de Arthur; e dois homens identificados como Clóvis e Cleiton, que seriam agiotas e sócios do vice que se tornou prefeito.

Apesar da prisão ter sido decretada, Artur chegou a voltar ao cargo de prefeito e, pelo que se comenta em Tucuruí, os acusados ficaram em liberdade. Nem a viúva e filhos de Jones teria ficado na cidade, com medo.

Uma fonte de Tucuruí esclarece que Josy se consolidou como liderança política na cidade, sobretudo durante a gestão do filho, e, por conta disso, as opiniões sobre ela na cidade são divididas. Há informações de que o corpo será trasladado para sepultamento na cidade de Ulianópolis, que também fica localizada no Sudeste do Pará.

O Liberal tenta contato com a família e com o advogado de defesa Roberto Lauria.