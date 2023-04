Presidente da Câmara assume a Prefeitura de Tucuruí

O vereador Weber da Silva Galvão (MDB), presidente da Câmara Municipal de Tucuruí, assumiu interinamente a prefeitura do município do sudeste paraense. A mudança no Executivo municipal ocorreu após o prefeito Alexandre Siqueira e seu vice Jairo Holanda terem seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). De acordo com a Corte, Galvão ficará no cargo até que uma nova eleição seja realizada.

Ainda não há data para o pleito suplementar, porém a portaria 1006/2022, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece um calendário com uma série de datas a cada mês. As datas indicadas são: 7 de maio, 4 de junho, 2 de julho, 6 de agosto, 3 de setembro, 1º de outubro, 12 de novembro e 3 de dezembro. “As eleições suplementares devem ser realizadas em uma das datas previamente estabelecidas na portaria”, afirma o TRE-PA, que esclarece ainda que será necessário expedir uma resolução para disciplinar o calendário eleitoral específico do município.

Por maioria de votos, Alexandre Siqueira e Jairo Holanda foram afastados dos cargos e condenados à inelegibilidade por oito anos após serem condenados por captação ilícita de sufrágio (compra de votos), abuso de poder econômico e captação ou gasto ilícito de recursos financeiros nas eleições de 2020. A defesa informou ao Grupo Liberal que foi dada entrada em recurso no âmbito do TSE e que aguarda novo julgamento sobre o caso.