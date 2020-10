Prefeito é acusado de estuprar candidata a vereadora

Uma ex-funcionária da Prefeitura de Florianópolis registrou um boletim de ocorrência denunciando estupro contra o prefeito da cidade, Gean Loureiro (DEM). Gean, que é candidato à reeleição, nega a acusação e diz que a relação foi consensual. Rosely Rosana Ferrari Dallabona, de 47 anos, é candidata à vereadora pelo mesmo partido do prefeito.

A vítima diz que decidiu buscar a polícia após fazer terapia. Ela registrou boletim de ocorrência no último dia 9 de outubro.

Rosely relata três situações ocorridas entre 2017 a 2019. De acordo com o BO, houve relações sexuais. Ela relatou que, em 2017, o prefeito a agarrou pelo braço e tentou tocar suas partes íntimas.

Defesa

Gean Loureiro afirmou, em vídeo, que o sexo foi consentido e classificou a denúncia como "armação eleitoral" e "covarde”. Ele afirma que mantinha uma relação extra conjugal.

"É algo que não me orgulho e que assumo todas as consequências. É um assunto doloroso que eu e minha esposa já havíamos tratado dentro das quatro paredes da nossa casa, lugar de onde esse assunto jamais deveria ter saído. Pedi perdão para minha família pela dor que causei. Sei o que fiz e me arrependo, mas também sei o que não fiz", disse.