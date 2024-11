Prefeito atropela e mata jovem com carro oficial da Prefeitura e foge sem prestar socorro

O prefeito de Boa Vista da Aparecida, Leonir Antunes dos Santos, é acusado de atropelar um jovem motociclista de 26 anos e fugir do local sem prestar socorro à vítima, que morreu em razão do acidente. A ocorrência foi registrada no município vizinho Quedas do Iguaçu no sábado (26.10), também no Estado do Paraná. A defesa dele não foi localizada.

De acordo com o delegado Emanuel Almeida, da Polícia Civil do Estado, Leonir Antunes dos Santos será indiciado pelos delitos de homicídio no trânsito. Ele prestou depoimento na segunda-feira, 28.

"A questão de se tratar de homicídio culposo ou doloso ainda depende de algumas diligências que serão realizadas ao longo dos próximos dias", disse Almeida. No momento do acidente, ele dirigia um carro oficial da prefeitura.

Também haverá indiciamento pelo fato dele ter deixado o local do acidente, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para isso. "Não havia nenhuma ameaça de linchamento ou de represálias. Ademais, também vai haver um indiciamento pela omissão de socorro, deixar de fazer socorro à vítima. Inclusive, de forma inapropriada, inadvertida, movimentou o corpo do jovem antes de deixar o local", afirmou o delegado.