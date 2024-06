Preço do pescado apresenta queda; veja as espécies mais baratas

Um balanço divulgado pelo de Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) em parceria com a Secretaria Municipal de Economia de Belém (Secon), mostram que o preço do pescado em Belém teve queda em maio pelo segundo mês consecutivo.

Em relação ao mês de abril, várias espécies apresentaram uma queda significativa nos preços. A corvina liderou a lista com queda de 12,06% seguida da dourada com 11,48%; gó com 11,02%; arraia com queda de 10,91%; pratiqueira com queda de 10,55%. Outros peixes como tainha e filhote também registraram quedas expressivas. Por outro lado, a sarda foi destaque, com um aumento de 9,71%, seguida pelo mapará 9,29% e tucunaré 7,64%.

Reajustes acima da Inflação

O levantamento revelou que, considerando o acumulado entre janeiro e maio de 2024, muitas espécies de pescado tiveram alta nos preços, superando a inflação calculada no período de 2,42%. O aracu teve uma alta de 46,59%, seguido pelo camurim e pirapema. Já o surubim apresentou a maior queda, seguido pela piramutaba e a dourada.

Já nos últimos doze meses, houve queda de preço na maioria do pescado vendido em Belém.

Segundo o Dieese/PA, a queda no preço do pescado na região é resultado de uma maior oferta do produto, menor demanda externa e o fim das restrições como o período de defeso de várias espécies.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)