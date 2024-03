Veja 4 locais para comprar peixe barato hoje em Belém

A Feira do Pescado, que tradicionalmente ocorre todos os anos na Semana Santa, iniciou ontem e segue até esta quinta-feira (28), às 14h. A feira promete vender peixes 30% mais baratos do que é comercializado comumente. Os consumidores podem ir a 4 locais para comprar peixe barato em Belém. Veja:

- Fundação Cultural do Estado do Pará (Centur) – Avenida Gentil Bittencourt, 650, Nazaré - Belém.

- Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel - Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira - Belém.

- UsiPaz do Guamá - Avenida Bernardo Sayão, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

- UsiPaz do Bengui - Estrada do Bengui, ao lado do Pátio de Retenção do Detran, Bengui - Belém.

Já em Ananindeua, também é possível encontrar o pescado com preços mais em conta. Na cidade da Região Metropolitana, a UsiPaz Icuí-Guajará, localizada na Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência, é o ponto de venda.