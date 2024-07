Posto de gasolina viraliza ao criar hotel para cães que buscavam abrigo no estabelecimento

Um posto de gasolina em Criciúma, Santa Catarina, está ficando conhecido em todo Brasil após criar uma espécie de "hotel" para cães de rua. O Posto Cidade, um dos mais movimentados do centro da cidade catarinense, instalou cabines pequenas com camas quentes, comida e água para os animais abandonados.

VEJA MAIS

A ação, idealizada pelo proprietário do posto, surgiu em resposta ao aumento de cães presentes na área de abastecimento. Seu objetivo é oferecer abrigo e cuidados essenciais aos cães da região. A iniciativa do posto viralizou após um vídeo ser compartilhado por moradores e divulgado pela mídia local, mostrando os cães dormindo nas cabines confortavelmente.

De acordo com fontes locais, a iniciativa nasceu da preocupação com o sofrimento dos cães, especialmente em dias de frio e chuva. O proprietário do posto decidiu construir casinhas de madeira para proporcionar um refúgio seguro e confortável. Os cães recebem diariamente ração, água e dois cobertores para as noites frias.