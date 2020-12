Por selfie, jovem sobe em cachoeira e morre ao cair de mais de 10 metros

Guilherme Chiapetti, de 22 anos, morreu no último domingo (20) após cair de mais de 10 metros, na Cachoeira da Onça, no distrito de São Roque, no oeste do Paraná. O jovem tentava fazer uma selfie no alto da cachoeira, onde estava passeando acompanhado de um grupo de amigos no sábado (19).

Após a queda, ele chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e foi imediatamente encaminhado para o Hospital Bom Jesus de Toledo, em Toledo (PR), mas Guilherme não resistiu e morreu nesta segunda-feira (21). Ele teve diversas fraturas e traumatismo craniano.

De acordo com os bombeiros, o local do acidente é de difícil acesso e conta com uma trilha para chegar à cachoeira. No caminho há muitas pedras abaixo da queda de água.

"Tá difícil de entender mais infelizmente é essa a caminhada de todos e o Guilherme Chiapetti concluiu a dele apesar de tão jovem, Deus sabe de todas as coisas mesmo que no momento a gente não entende e custa a acreditar, descanse em paz Guilherme”, escreveu um amigo em homenagem publicada nas redes sociais.