Por risco de explosão, Dom Pedro I é interditada após caminhão tombar e espalhar etanol na pista

Um acidente foi registrado na Rodovia Dom Pedro I, no sentido Jacareí, em São Paulo, envolvendo um caminhão que tombou na pista e derramou etanol. Por alto risco de explosão, a área precisou ser interditada na manhã desta quarta-feira (24).

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local. Não houveram mais feridos e nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

VEJA MAIS

De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a via, o derramamento de carga afetou as três vias sentido Jacareí. No sentido contrário, o fluxo corre normalmente.

O caminhão transportava 60 mil litros de etanol e parte do produto vazou pela boca de visita de um dos tanques e atingiu um curso d'água. Técnicos trabalharam na contenção do produto, com transbordo do etanol restante para outro veículo.

A companhia informou também que vai permanecer no local até a liberação da pista. Até o momento, não foi possível estimar a quantidade de combustível que vazou.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com