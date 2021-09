Por dívida de R$ 10, homem é morto e animais comem parte de seu corpo em lago

Um homem e um adolescente foram presos, nesta sexta-feira (17), após serem apontados como autores de um assassinato que aconteceu em Roraima. De acordo com informações, eles mataram Adercinho Marques de Oliveira por causa de uma dívida de R$ 10 que a vítima não quitou. As informações são do Metrópoles.

(Reprodução: Divulgação)

O crime teria acontecido no último sábado (11), mas, segundo o irmão de Adercinho, ele estava desaparecido desde o dia anterior. Quando notou que a vítima não retornou para casa, o irmão foi até a polícia registrar o desaparecimento e a investigação teve início.

“Recebemos a informação de que foram encontradas manchas de sangue em uma área próxima a uma fábrica de gelo no município. Lá, também havia um par de sandálias, que foi reconhecido pelos familiares da vítima como pertencente a ele”, afirmou a delegada responsável pelo caso, Rozane Wildmar.

As manchas de sangue levaram os policiais até as margens do Rio Branco. O corpo de Dercinho foi encontrado dentro da água, já parcialmente comido pelos animais. O adolescente envolvido no crime afirmou que tudo aconteceu devido a uma dívida de R$ 10 e que outros dois adultos atuaram no assassinato ao seu lado.

O terceiro suspeito ainda não foi localizado. A suspeita é que ele tenha fugido da cidade na data do crime e ido para a casa de familiares em Boa Vista.