Populares encontram corpo com marcas de tiros na cabeça e com as mãos e pés amarrados

Na madrugada desta segunda-feira (11), populares encontraram um corpo com as mãos e pés amarrados, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. A vítima, que era um homem, também usava tornozeleira eletrônica, o que levanta a suspeita dos policiais que seria um acerto de contas. As informações são do Portal Holanda.

De acordo com os agentes, a vítima tinha oito marcas de tiro na cabeça. Mas, segundo testemunhas, não foram escutados disparos na região. Os policiais trabalham com a hipótese que o homem, ainda não identificado, foi morto em outro local e jogado no igarapé.