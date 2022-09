Ponte desaba na BR-319 e veículos caem em rio no Amazonas; PM confirma 3 mortes

Uma ponte desabou no quilômetro 25 da BR-319 na manhã desta quarta-feira (28). No momento do acidente, alguns veículos passavam pelo local e acabaram caindo no rio. Pelo menos três pessoas morreram, de acordo com a Polícia Militar. As informações são do G1 Amazonas.

A ponte que desabou está localizada no município de Careiro, a 102 quilômetros de Manaus e o trecho da rodovia está interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretária de Estado de Saúde (SES) foram deslocados, com mergulhadores e ambulâncias, para o ponto onde ocorreu o acidente, segundo o Governo do Estado.

Pelas redes sociais, o governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, informou que suspendeu a agenda de campanha para coordenar as ações em apoio às vítimas do acidente que aconteceu na BR-319.

“Nossas equipes já estão no local para fazer o atendimento. Também montamos um comitê com representantes de diversos órgãos para alinhar as ações”, afirmou.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit), responsável pela rodovia, também já está no local.

“Conversei com o ministério da Infraestrutura e o Dnit, colocando o Estado à disposição no que for necessário para diminuir os transtornos causados pelo acidente. Vamos enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal refaz a ponte”, declarou Wilson Lima.