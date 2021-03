Carreta boiadeira desaba de ponte e dezenas de animais morrem afogados

Um caminhão que levava uma carga de bois vivos caiu de uma ponte localizada em uma estrada vicinal no município de Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará. A estrutura, apontada como precária, cedeu quando o veículo carregado tentou passar sobre o rio, que é bastante profundo. Mais de 20 animais afundaram junto com a carroceria e acabaram morrendo.

De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, ocorrido na última quarta-feira (10), o motorista conseguiu sair a tempo do veículo, com a ajuda de pessoas que passavam pelo local, mas não foi possível abrir a porta da carroceria para soltar os bois. Por conta do difícil acesso ao local e das condição tanto das estradas da região como da comunicação, só no dia seguinte o caminhão foi retirado do rio.

A Prefeitura de Eldorado dos Carajás informou que equipes da Defesa Civil e das Secretarias de Obras e de Meio Ambiente seriam enviadas ao local para fazer um levantamento e verificar os reparos necessários.