Pomadas para cabelo começam a ser recolhidas por determinação da Anvisa; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (14), o recolhimento de pomadas de cabelo de cinco marcas. Para a instituição, os produtos contêm substâncias tóxicas. Pelo documento, as marcas foram somadas à lista de outros 27 cosméticos cuja venda está suspensa.

"Todas as pomadas para modelar, trançar ou fixar cabelos permanecem interditadas de forma cautelar no Brasil para que novos eventos não venham a ocorrer e até que se tenha garantia sobre a segurança de todas as pomadas capilares. Neste momento, a comercialização de qualquer pomada capilar está proibida, mas no caso dos produtos que já foram alvo de ação específica, as empresas e comércio devem tomar medidas para o recolhimento", segue a nota.

As investigações continuam sobre relatos de pacientes que apresentaram reações adversas.

Veja as pomadas suspensas:

New Concept Indústria e Comércio de Cosméticos:

Pomada Modeladora: Pomada Modeladora Brilho Cavalera; Pomada Finalizadora Barber Shop Black Fix; Pomada Barber Shop Efeito Teia Black Fix.

Viver Indústria e Comércio de Cosméticos:

Pomada Modeladora – Hboni Cosméticos; Pomada – Bragi For Men; Pomada Manteiga – Bragi For Men.

Binno – Indústria e Comércio:

Pomada Modeladora Perolado Rana Professional; Pomada Modeladora Uva Rana Professional; Pomada Modeladora Morango Rana Professional; Pomada Modeladora Matte Tocton Cosméticos; Pomada Modeladora Matte Rana Professional; Pomada Modeladora Kids Rana Professional; Pomada Modeladora Incolor Tcton Cosméticos; Pomada Modeladora Incolor Rana Professional; Pomada Modeladora Fixadora Incolor Veteran For Men; Pomada Modeladora Black Rana Professional; Pomada Em Pó Dust Hair Veteran For Men; Pomada Modeladora Yellow Tocton Cosméticos.

Almeida Indústria e Comércio de Cosméticos:

Pomada Modeladora 4k Ms Hair; Pomada Modeladora Black Ms Hair; Pomada Modeladora Ms Hair Incolor; Pomada Teia Ms Hair; Pomada Modeladora Black Club Barber; Pomada Modeladora Extra Forte Club Barber; Pomada Modeladora Matte Club Barber; Pomada Modeladora Matte Freestyle; Pomada Modeladora Black Maximus; Pomada Perola Oficina Hair; Pomada Modeladora Kings Tranças; Ms Hair Pomada Modeladora; Pomada Modeladora Perolizada Freestyle; Pomada Modeladora Extra Forte Freestyle; Pomada Modeladora Premium Freestyle; Pomada Modeladora Orange Filder Cut; Pomada Modeladora Filder Cut Teia; Pomada Modeladora Black Filder Cut; Pomada Matte Efeito – Filder Cut; Pomada Modeladora Caramelo Oficina Hair; Pomada Perola Liga Forte; Pomada Perola Modeladora – Liga Forte; Pomada Modeladora Kings; Pomada Perolizada – Whitebull0; Pomada Perolizada – Kings; Pomada Modeladora – Whitebull; Pomada Modeladora Filder Cut For Man.

SL Indústria e Comércio:

Pomada Modeladora Tradicional – Alfa Look’s For Men.