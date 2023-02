Anvisa proíbe venda de pomadas para modelar e trançar cabelos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda de todas as pomadas para modelar, trançar e fixar cabelos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União, na quinta-feira (9), após relatos recorrentes de cegueira após o uso do produto.

A determinação é válida também para a distribuição e exposição para vendas de todos os lotes de qualquer tipo destes cosméticos.

Interdição temporária

A Anvisa informou que a interdição é temporária e ficará vigente até que sejam realizados testes, análises e outras providências para concluir os casos de intoxicações. Ainda não há comprovação, pela Anvisa, da relação dos efeitos de cegueira com as pomadas de cabelo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)