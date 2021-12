Policial suspeita de perseguir e esfaquear ex dava palestras sobre autocontrole

Rafaela Motta é suspeita de perseguir e golpear o ex-companheiro com um canivete nas costas e no peito e furar os pneus do carro dele. A policial civil de 40 anos dava palestras sobre autocontrole. Vídeos da policial dando dicas viralizaram nas redes sociais após ela ser presa na madrugada de quinta-feira (2), por descumprir medida protetiva.

Em um dos vídeos, a agente chega a falar de uma briga de casal de namorados. “Imagina dois namorados que têm uma discussão, às vezes boba, se exalta, e daqui a pouco os dois estão se agredindo fisicamente, até o ponto de irem parar em uma delegacia. Se a gente olha para aquilo com um certo afastamento, a gente percebe que ele não teve autocontrole, ela não teve autocontrole. Mas o que podemos diagnosticar é que é preciso trabalhar o autocontrole, que seria trabalhado antes, dia após dia”, diz Rafaela.

“E aqui estamos nós novamente, exercitando o autocontrole. Tem que ter muito autocontrole para não furar pneu de namorado e não esfaqueá-lo, mas um dia a gente chega lá”, comentou um internauta no vídeo.

Rafaela chega a afirmar que o autocontrole é uma virtude que deve ser trabalhada no cotidiano. “Com certeza já fomos provocados para o conflito e provocamos o conflito. No momento da chama, provavelmente você não vai conseguir trabalhar o seu autocontrole”, defende a policial.

“Às vezes, quando isso passa, a gente diz, puxa vida, eu deveria ter me controlado”, completa. Ela continua: “Temos que olhar para a situação como se ela nos apontasse algo para trabalhar.”

Ferimentos deixados pela policial após o ataque ao ex-namorado (Reprodução / Redes Sociais)

A policial estava em liberdade provisória e descumpriu a determinação da Justiça para que não se aproximasse do ex-namorado. Rafaela estava no apartamento de um parente e se entregou aos policiais apenas depois da chegada de seus advogados. Na audiência de custódia, um juiz vai avaliar a legalidade da prisão.