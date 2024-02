Policial salva bebê de 6 meses que se afogou em banheira

Um policial civil salvou um bebê de 6 meses que havia se afogado enquanto tomava banho de banheira, em Uruaçu, no norte goiano. Ele foi abordado pelos pais do bebê que saíram desesperados de casa em busca de ajuda. O fato ocorreu em janeiro, mas só foi divulgado pela polícia neste sábado (10).

“Na hora você não pensa, você vai [ajudar] por instinto. Você só pensa que tem que resolver o problema, não pode deixar nada de ruim aco​ntecer. Na hora que a ficha cai [de que conseguiu ajudar], a sensação é de chorar”, lembra o policial civil.

Ivan contou à reportagem do G1 que estava de folga naquele dia e seguia de moto pela rua quando viu o casal desesperado com o bebê nos braços. A família pede ajuda e Ivan, imediatamente, desce na moto e vai até o casal. A pressa é tanta que o policial até deixa o capacete caído no chão.

Ivan realiza uma manobra de salvamento de afogamento e, minutos depois, o bebê volta a respirar com tranquilidade. Segundo a Polícia Civil, o bebê passa bem.

O policial civil contou que voltava da casa da mãe quando viu o casal em desespero. Para ele, o mais surpreendente é que não costuma passar por aquela rua naquele horário, mas naquele dia, estava no lugar certo na hora certa.