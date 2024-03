Policial militar procurado pela morte de advogado na frente da OAB no Rio se entrega à polícia

O policial militar Leandro Machado da Silva, procurado desde segunda-feira (4) pelo homicídio do advogado Rodrigo Marinho Crespo no Centro do Rio de Janeiro, se entregou às autoridades nesta terça-feira (5). Ainda nesta terça, a Delegacia de Homicídios da Capital havia detido Cezar Daniel Mondego de Souza, o terceiro suspeito identificado. Enquanto isso, Eduardo Sobreira Moreira, também suspeito desde segunda, permanece foragido.

Leandro compareceu à Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca, acompanhado de seu advogado, Diogo Macruz. Segundo Macruz, seu cliente apenas "sublocou" o veículo utilizado no crime e não tem qualquer envolvimento com o homicídio: "Leandro é inocente. A investigação não tem conexão com ele. Ele apenas sublocava os carros, e isso o levou até aqui, porque aparentemente alguém que cometeu esse crime cruel utilizou um desses veículos".

Além disso, Macruz negou qualquer relação entre Leandro e o bicheiro Vinícius Drummond, mencionado pela Polícia Civil em coletiva de imprensa na segunda-feira (4).

Quem são os suspeitos identificados no caso do assassinato do advogado

Cezar Daniel Mondego de Souza: acusado de monitorar a vítima no dia do crime e nos dias anteriores. Ele ocupava um cargo comissionado com salário de até R$ 6 mil na Alerj e foi preso na terça-feira.

Eduardo Sobreira Moreira: também suspeito de vigiar os movimentos da vítima antes da execução. Está foragido.

Leandro Machado da Silva: policial militar que, de acordo com as investigações, providenciou os veículos utilizados no crime. Ele se entregou na terça-feira. Também é mencionado como segurança de Vinícius Drumond, filho do contraventor Luizinho Drumond. Vinícius nega qualquer relação.

As autoridades continuam suas investigações para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a motivação por trás do assassinato do advogado no Centro do Rio.