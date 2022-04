Policial militar interrompe a cerimônia de seu casamento para perseguir criminosos; entenda

Uma cena digna de um roteiro de um filme de ação aconteceu em um casamento no Rio de Janeiro no último dia 26 de março quando o tenente da policial militar, Rodrigo Prujansky, de 40 anos, interrompeu sua festa de casamento ao ouvir disparos de arma de fogo na entrada do salão de festas. Ele e alguns padrinhos seguiram na direção dos tiros para perseguir os criminosos. O objetivo era proteger a noiva e os convidados do casamento. As informações são do portal G1 Rio.

Nesse primeiro momento, apenas ele e alguns amigos que também trabalham na segurança pública perceberam algo de errado. Sua futura esposa, a funcionária pública Bruna Sant'anna, de 33 anos, seguia lendo seus votos, quando todos ouviram um barulho mais forte. Era a batida de um carro na entrada do condomínio.Após o susto, ela continuou declarando o seu amor. Porém, a paz durou apenas alguns segundos. Um novo som de tiro, dessa vez muito mais forte, foi a chave que ligou o sistema de alerta em todos os policiais que estavam presentes na cerimônia.

A partir desse instante, Prujansky e mais quatro colegas de farda, além de um policial rodoviário federal e um lutador de jiu-jitsu, formaram uma equipe de elite e imediatamente decidiram agir. A celebração foi interrompida e outros policiais que estavam na festa ajudaram os convidados a encontrar abrigos seguros para se protegerem dos tiros.

"Eu observo que o problema está lá fora, mas que está próximo. Eu pensei 'vou ao encontro desses caras antes que eles entrem no salão'. Os meus bens mais preciosos estão aqui. Eu decido ir na direção do problema. Mais da metade dos convidados eram do Batalhão de Choque e do Bope. A gente não pensou em ser herói. A gente queria proteger o local", contou Rodrigo Prujansky.

Os militares descobriram um carro batido próximo ao muro do condomínio onde acontecia a cerimônia. O veículo estava em fuga e os policiais de serviço informaram que dois homens haviam deixado o carro e trocaram tiros com eles. Os criminosos fugiram para o condomínio. Um dos bandidos foi baleado e morreu no local. Segundo a Polícia Militar, os criminosos que acabaram presos durante o casamento de Prujansky tinham acabado de roubar o carro e sequestrar um empresário na região.

Para a conclusão do roteiro de cinema, era importante um final feliz para aquele dia comum no Rio de Janeiro. E isso aconteceu. Trinta minutos depois dos tiros, lá estavam os noivos fazendo piada e rindo da situação.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)