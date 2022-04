Jovem morre e outro fica ferido após ataque a tiros em Parauapebas

​Dois jovens, identificados como Leonilton Sousa Miranda e Felipe Garcia Silva, foram atacados a tiros, na tarde desta terça-feira (5), na rua Melquisedeque, no bairro Betânia, em Parauapebas, município que compõe a região sudeste do Pará. Com informações do site Zé Dudu.

Populares informaram às autoridades policiais que os rapazes estavam sentados na calçada, quando ocupantes de um carro branco se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra eles. Felipe morreu no local. Leonilton foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

Através do sistema de informações penitenciárias, se descobriu que as duas vítimas já tinham passagens pela polícia. O motivo não foi informado. Além disso, a polícia identificou que Leonilton foi testemunha da execução de Jackson Rodrigues Miranda, funcionário terceirizado de uma mineradora que atua em Parauapebas, assassinado com tiros na cabeça, no dia 23 de janeiro passado, dentro de casa, na rua Dakar, bairro Novo Horizonte.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas. Informações que ajudem a polícia nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no número 181.