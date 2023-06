Policial feminina denuncia instrutor por agressão com ripa de madeira durante curso tático

Uma policial denunciou um dos PMs instrutores de um curso tático da Polícia Militar que, segundo a ela, usou uma ripa de madeira para agredir agentes nas nádegas.

O curso de quatro semanas foi promovido pela Secretaria de Segurança do Ceará para treinamento de mulheres militares de Pernambuco, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte e Piauí. O objetivo do curso é ensinar defesa pessoal, técnicas operacionais policiais, salvamento, entre outros procedimentos. As aulas foram ministradas por PMs do Tocantins.

A vítima, que é do Maranhão, relatou que no oitavo dia de aula, um dos PMs instrutores -- o nome dele não foi divulgado -- alegou que um pedaço de sua pizza havia sumido e, por isso, puniu as mulheres as agredindo com uma ripa de madeira.

VEJA MAIS

A agressão aconteceu em maio, mas só veio a público agora. A policial publicou as imagens das nádegas com hematomas e questionou a ação do agente. "Sim, essa sou eu, vítima de um macho escroto que se diz instrutor de curso! Um cabo da polícia militar do Tocantins, que mesmo depois do ocorrido está sendo ovacionado pela instituição e por todos que participaram do curso. Curso tático feminino deveria, sim, ser direcionado apenas para mulheres", relatou a vítima.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que tomou conhecimento da denúncia de agressão durante o curso e diz que abriu uma investigação para apurar o caso. Já Controladoria Geral de Disciplina, que investiga denúncias contra agentes de segurança no Ceará, também abriu procedimento disciplinar para investigar o caso no âmbito administrativo.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).